Ministério da Saúde orienta distribuição gratuita do Tamiflu

O Ministério da Saúde orienta à rede pública de estados e os municípios que facilitem o acesso da população ao Oseltamivir, o Tamiflu, medicamento utilizado para o tratamento da Influenza (gripe A). A recomendação, foi feita nesta quarta-feira, 3, e aconselha disponibilizar o antiviral nas unidades de saúde da rede pública, para pacientes com receitas médicas emitidas tanto por profissionais do serviço público como particular.

O ministro da saúde Alexandre Padilha, informou, por meio de nota, que já repassou mais de 1,9 milhão de tratamentos da gripe para todas as unidades da federação. Padilha também afirmou que é preciso ampliar a quantidade de locais de dispensação para toda rede hospitalar e unidades de atenção básica.

A prescrição e o acesso rápido ao antiviral é uma das principais recomendações do Protocolo de Tratamento de Influenza 2013, guia que orienta e atualiza a conduta dos profissionais de saúde no manejo da doença. O Ministério da Saúde tem feito ampla divulgação deste Protocolo, reiterando a indicação do Tamiflu nas primeiras 48 horas após o início da doença. Entretanto, mesmo ultrapassado esse período, o medicamento continua sendo indicado.

