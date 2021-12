Ministério da Saúde lança campanha de amamentação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou na manhã desta quarta-feira, 1º, a Campanha Nacional de Amamentação 2012, no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), durante a 21ª Semana Mundial de Amamentação.



Tendo como madrinha a cantora Wanessa Camargo, a campanha tem foco o aleitamento para a formação da criança. A cantora contou sua experiência como mãe de José Marcus, nascido em janeiro, e que segue sendo amamentado. Destacou a dificuldade que a mãe enfrenta ao voltar ao trabalho e a importância de colher o leite para alimentar seu filho nos períodos em que não pode estar com ele.



“Foi uma descoberta na minha vida este dom, esta dedicação que é amamentar. É um momento difícil, em que a gente fica cansada, em que a gente tem dúvidas, mas nada justifica você não amamentar o seu filho se você pode, se você tem saúde. O maior ato de amor possível é dar nosso leite para eles”, declarou a cantora.



“Estamos realizando várias ações de reforço à divulgação da importância ao leite materno, importante como alimento e como vacina”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele destacou ainda o programa federal de incentivo aos bancos de leite humano. Agora há uma rede de hospitais que recebe doação de leite materno e encaminha para crianças que não o tem de suas mães.



“A qualidade da nutrição é importante, mas o desenvolvimento do vínculo entre a mãe e o filho é fundamental para que tenhamos uma sociedade saudável”, disse o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Eduardo Vaz. Ele defende que a licença-maternidade seja ampliada de quatro meses para um ano.

