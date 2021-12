Ministério da Saúde desmente Paes e nega anúncio de data de vacinação

O Ministério da Saúde negou neste domingo, 3, que pretenda anunciar na segunda as datas de vacinação da população brasileira contra a Covid-19. A informação havia sido divulgada pelo prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, que afirmou que Eduardo Pazuello, o havia informado que na segunda-feira seriam tornadas públicas as datas de vacinação.

“Amanhã o ministro Pazuello, ele informou isso ontem, vai anunciar as datas do Plano Nacional de Imunização. Amanhã ele anuncia, e o que ele anunciar vai ser o que a cidade do Rio de Janeiro (…) e todos os lugares do Brasil vão fazer”, declarou, mais cedo, Eduardo Paes.

No final do ano passado, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, havia afirmado que a vacinação contra a Covid-19 poderia começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, mas condicionou a data à necessidade de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso dos imunizantes.

“Todas as tratativas junto aos laboratórios estão sendo realizadas de forma cautelosa e segura, sempre pensando no melhor para todos os brasileiros”, informou o Ministério da Saúde.

adblock ativo