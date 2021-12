Ministério da Saúde começa a monitorar partos cesáreos

O Ministério da Saúde anunciou na última quarta-feira, 7, a criação de um sistema de monitoramento online para acompanhar a quantidade de partos cesáreas, nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), a medida foi pensada para reduzir a realização desse tipo de procedimento quando desnecessário.

Este serviço irá ajudar na adoção de medidas para incentivar o parto normal no SUS e reduzir a realização das cirurgias cesarianas, que apresenta riscos como: embolia pulmonar, trombose, hemorragia, infecção e problemas respiratórios para o bebê. Além disso, esse procedimento retarda a descida do leite para a amamentação, faz com que o bebê seja menos reativo ao nascer e tenha maior dificuldade para mamar do que os bebês que nascem de um parto normal. No entanto, em algumas situações a cesariana continua sendo indicada e o médico poderá indicar quando ela é realmente necessária.

No cronograma da Secretária da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), entre 2016 e 2018 em Salvador foram realizados 73.793 partos, sendo 38.17 partos normal, 35.547 partos cesáreos, 74 de origem não informada e 2 ignorados. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou que gestores e usuários do poderão acompanhar o monitoramento pelo site da Secretaria de Vigilância em Saúde, a partir do dia 19 de março.

A pasta quer identificar os serviços, para que juntos possam realizar ações que aumente o número de parto normal, e que ele seja a primeira opção para o nascimento, fazendo com que a equipe e a gestante discutam o plano de parto, escolhendo o melhor tipo de procedimento, que não coloque em risco a vida da mãe e do bebê. No ano de 2017 foram contabilizados 2,7 milhões de partos no país, considerando apenas partos nos serviços de saúde públicos, o número de partos normais é maior, sendo 58,1% e 41,9% de cesarianas. Para fortalecer está ação do parto normal, principal objetivo do ministério, será implementado o projeto Parto Cuidadoso em 634 maternidades do país, que foi inspirado no projeto Parto Adequado, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que conseguiu em três anos evitar que 10 mil cesarianas fossem realizadas desnecessariamente em 35 hospitais.

"Com a adoção desta medida, será possível investir na capacitação de enfermeiras obstétricas e obstetrizes para atenção ao parto normal, além de promover ações educativas na Atenção Básica, onde é realizado o pré-natal. Desde 2015 até 2017, O Ministério da Saúde capacitou 2.774 enfermeiras que trabalham em maternidades, hospitais, centros de parto normal em obstetras. Essas profissionais estão aptas a fazer o parto normal de risco habitual. Além disso, 611 serviços passaram a contar com enfermeiras obstetras e obstetrizes", informa o assessor de imprensa do Ministério da Saúde, Murilo Caldas.

Semana de mobilização

Para garantir mais acesso, cuidado, informação e saúde à mulher brasileira, o MS instituiu a Semana de Mobilização pela Saúde das Mulheres no SUS, tendo início no dia 28 de maio, quando é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, com o tema "Redução da Mortalidade Materna". A medida visa criar uma agenda permanente de promoção à saúde da mulher na atenção básica.

Para garantir que os gestores invistam na saúde da mulher, será liberado para os municípios uma verba de R$ 14 milhões para ações prioritárias em saúde sexual e reprodutiva.

O edital que libera o recurso estará disponível no site do Ministério da Saúde, no dia 16 de março, com orientações e metas a serem alcançadas até 2022 como: redução da gravidez não planejada na adolescência de 17,5% para 15% até 2020; inclusão de mulheres idosas no planejamento das ações de saúde sexual e climatério; ampliar a oferta de DIU de cobre em 20% na Atenção Básica; ampliar o pré-natal do parceiro de 37% para 67%.

