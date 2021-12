Ministério da Saúde autoriza repasse de R$ 52 milhões para municípios baianos

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União através do Ministério da Saúde, habilitou 65 municípios da Bahia a receberem recursos de emendas para a saúde no valor de R$ 52,6 milhões.

O orçamento será repassado pelo Fundo Nacional da Saúde em até seis parcelas, com valores totais variando de R$ 30 mil a R$ 1 milhão, e tem como foco as medidas de combate à pandemia do Covid-19.

De acordo com a publicação, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências dos após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência e a prestação de contas sobre a aplicação será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

A lista das cidades que receberão o repasse pode ser conferida aqui

