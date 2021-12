Ministério da Saúde amplia público-alvo para seis vacinas

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira, 3, que os postos de saúde de todo o país já estão com o novo calendário de vacinação para 2017. De acordo com o órgão, neste ano foi ampliado o público-alvo de seis vacinas, sendo elas, tríplice viral, tetra viral, dTpa adulto, HPV, Meningocócica C e hepatite A.

Confira abaixo as alterações

Hepatite A - A vacina que antes, a idade máxima era até dois anos, passa a ser disponibilizada para crianças até cinco anos de idade.

Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) - Antes era administrada na faixa etária de 15 meses a menor de dois anos de idade, mas em 2017, para as crianças, há uma ampliação da oferta da vacina, passando a ser administrada de 15 meses até quatro anos de idade.

HPV - Também será ofertada, a partir de 2017, a vacina HPV para meninos. Desde 2014, é oferecida para meninas de 9 a 13 anos. Agora, o público-alvo incluirá também meninas de 14 anos. Ainda para este ano, além dos meninos, a vacina também será oferecida para homens vivendo com HIV e aids, entre 9 e 26 anos de idade.

dTpa Adulto - passa a ser recomendada para as gestantes a partir da 20ª semana de gestação. As mulheres que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, devem receber uma dose de dTpa no puerpério, o mais precoce possível.

Triplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - Anteriormente, a segunda dose era administrada até os 19 anos, mas agora, quem tiver de 20 a 29 anos terá acesso a segunda dose da vacina.

