Ministério dá R$ 1,7 bilhão para atender Santas Casas

Após sanção da lei que concedeu perdão da dívida de tributos federais acumulada pelas Santas Casas e entidades filantrópicas, o governo anunciou outras medidas em benefício do setor.

O Ministério da Saúde destinará, em 2014, um adicional de R$ 1,7 bilhão para atendimentos de média e alta complexidade pelo SUS - hoje, as Santas Casas são responsáveis por 41% desses atendimentos.

A previsão de incentivo, em valores mínimos para a Bahia em 2014 é de R$ 64,5 milhões, que serão distribuídos em 42 municípios e 52 entidades filantrópicas do estado. Em relação ao número de cirurgias, representa um impacto previsto de 11.699 mil cirurgias a mais, indo de um total de 248.382 mil/ano para algo em torno de 260.081 mil/anoprocedimentos cirúrgicos.

"Estamos colocando uma pá de cal nesse modelo defasado da tabela SUS. Estamos consolidando de vez um novo modelo de relação com as Santas Casas", disse nesta quinta o ministro Alexandre Padilha (Saúde) em coletiva de imprensa.

O valor representa aumento de 50% em relação à quantia repassada neste ano para as entidades. "Estamos dobrando esse incentivo. É algo muito expressivo e que vai melhorar a sustentabilidade (das entidades) e ampliar a oferta para o SUS", disse Helvécio Magalhães, secretário de atenção à saúde do ministério.

O secretário Alexandre Padilha destacou ainda o perdão da dívida previsto na lei sancionada semana passada pela presidente Dilma Rousseff. Hoje, estima-se que a dívida total seja de R$ 15 bilhões. Representantes das Santas Casas apontam que, desse total, R$ 5,4 bilhões são dívidas com a União - e, portanto, poderão ser zeradas no prazo de 15 anos.

Bahia

O coordenador da Frente Parlamentar em Apoio às Santas Casas e presidente da Confederação Mundial das Santas Casas, o deputado baiano Antônio Brito (PTB), ressalta que a importância da contrapartida das filantrópicas ao pacote de benefícios anunciado. "Vai ser ampliado o o atendimento pelo SUS para a população carente", assinala.

Para o presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (Fesfba), Maurício Dias, as medidas são um benefício imediato a instituições como o Hospital Espan hol, que tem parcelados mais de R$ 100 milhões em dívidas.

"Como para muitas instituições, especialmente do interior do Estado, as novas regras significam um alívio", diz, referindo-se a possibilidade de perdão de dívidas. Mas critica os juros altos. "As fábricas, que visam ao lucro, pagam juros de 3,5% ao ano. Para as filantrópicas, os juros baixaram de 1,3% para 1% ao mês, ou 12% ao ano".

Dias elogia o prazo de cinco dias para o repasse de recursos. "A prefeitura de Salvador ainda não repassou R$ 58 milhões devidos pela gestão passada".

