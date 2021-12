Ministério da Agricultura suspende autorização de exportação da JBS à China

O Ministério da Agricultura suspendeu a autorização para que a carne de frango produzida pela JBS no abatedouro de Passo Fundo (RS) seja exportada à China. É o segundo frigorífico brasileiro a perder a autorização por causa de casos de Covid-19 entre trabalhadores, sendo o primeiro o abatedouro de bovinos do Mato Grosso, Agra.

A expectativa no setor é que mais abatedouros tenham a exportação à China suspensa pelo ministério nos próximos dias, segundo reportagem do Valor Econômico. A decisão da pasta sobre a JBS de Passo Fundo já consta no Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF).

As suspensões voluntárias são uma tentativa do Ministério da Agricultura de responder às medidas de maior controle adotadas pela China nas últimas semanas, com objetivo de evitar uma segunda onda de Covid-19 no país.

Mesmo não existindo pesquisas que comprovem que alimentos transmitam o vírus, Pequim pediu que os diferentes governos suspendam a exportação “de produtos alimentícios cujos estabelecimentos produtores tenham identificado funcionários infectados com a covid-19, em situação que crie risco de contaminação dos alimentos”, segundo mensagem enviada pelo embaixador do Brasil na China, Paulo Estivallet de Mesquita, e transmitida aos exportadores do Brasil pelo Itamaraty.

A JBS não respondeu à reportagem do Valor Econômico sobre o caso.

adblock ativo