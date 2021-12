Minas Gerais chega a 100 mil casos de dengue no ano

O Estado de Minas Gerais chegou nesse sábado, 11, a 100 mil casos de dengue neste ano. No último levantamento, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde de sexta-feira, 10, já eram contabilizados 99.656 pacientes. Também foi apontado que todos os dias surgem mais de mil novos casos.

Para se ter ideia do crescimento da doença, no período de apenas uma semana foram 10.775 novas ocorrências. O número de mortes também não para de subir e já está em 59. O município com maior número de óbitos é Uberaba, no Triângulo Mineiro, com 13. Em seguida aparece Teófilo Otoni, com cinco mortes.

No total, se somadas todas as notificações feitas este ano em Minas Gerais, o número fica em 325.417. Para tentar reverter esse quadro, o governo estadual tem contratado agentes de saúde e ampliado o auxílio no combate ao mosquito transmissor nos municípios mais atingidos.

