Milton Neves pede para Marcelo Rezende voltar para o hospital

Nesta segunda-feira, 4, o apresentador Milton Neves usou o Twitter para fazer um apelo para Marcelo Rezende, que está enfrentando um câncer no fígado e no pâncreas. Há pouco mais de um mês, o jornalista revelou ter abandonado a quimioterapia e adotar um tratamento alternativo baseado na alimentação.

"Amigo Marcelo Rezende, dá muito trabalho fazer um médico. Por favor, volta para o hospital e ajude Deus a te ajudar. ELE e nós te pedimos, volte!", tuitou Milton Neves. "Claro, não é intromissão, mas carinho e amizade. Ajude Deus a te ajudar. Volte, por favor", continuou.

No fim de julho, Rezende publicou um vídeo no Instagram explicando por que desistiu do tratamento tradicional. "Foi a melhor decisão que tomei e não tomei porque eu quis, tomei porque Deus soberano mandou. Estou, mais uma vez, mostrando que estou me recuperando e que a cura está cada vez mais próxima", disse ele na época.

Amigo Marcelo Rezende,dá muito trabalho p/fazer um médico!Por favor,volte pro hospital e ajude Deus a te ajudar! ELE e nós te pedimos.Volte! — Milton Neves (@Miltonneves) 4 de setembro de 2017

adblock ativo