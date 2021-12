Mil rolos de filmes são queimados na Cinemateca Brasileira

Cerca de mil rolos de filmes foram queimados no incêndio que atingiu a Cinemateca Brasileira na madrugada desta quarta-feira, 3, em São Paulo, o que representa pouco menos 0,4% do total do acervo, segundo a instituição. A maioria do material queimado está conservada em outras mídias ou suportes.

Os filmes destruídos estavam em domínio público, ou seja, não tinham mais direitos autorais, e o levantamento da parte afetada, aquela que não tem duplicação em outras mídias, será informado pela Cinemateca nos próximos dias.

O incêndio atingiu um dos quatro depósitos de armazenamento de filmes em suporte de nitrato de celulose, característico da produção cinematográfica anterior à década de 1950. Os bombeiros foram acionados às 5h30 e o combate ao fogo durou cerca de 30 minutos.

A Cinemateca dispunha de estrutura criada especificamente para acomodar o acervo de filmes no suporte de nitrato, onde não tem rede elétrica para evitar riscos de curto-circuito e as paredes não são conectadas com o teto para evitar propagação do fogo. Segundo a instituição, a construção se mostrou eficiente, pois o fogo não atingiu nenhuma outra câmara do depósito.

Porém, o nitrato de celulose é um material que, pela sua composição físico-química, pode entrar em combustão espontânea, dependendo da temperatura no ambiente. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros.

O arquivo de matrizes audiovisuais, filmes de depósito legal e todas as coleções da instituição, com cerca de 250 mil rolos de filmes, não foram afetados e suas câmaras estão intactas. As áreas de acesso público da Cinemateca e todo o seu acervo não fílmico, composto por cerca de 1 milhão de documentos e objetos, estão distantes do acervo de nitrato e não apresentam nenhum risco, segundo a instituição.

O foyer e a salas de cinemas em funcionamento estão devidamente equipados e a Cinemateca tem em seu corpo funcional dois bombeiros civis. O atendimento ao público será normalizado ao longo da semana, disse a assessoria de imprensa da instituição, de acordo com a disponibilidade das equipes técnicas, que neste momento concentram o trabalho no acervo atingido.

