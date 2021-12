Metrô de SP e Detran alertam para riscos de capturar pokémons

Diante da febre pela captura de pokémons, o Metrô de São Paulo lançou um alerta nesta quinta-feira, 4, nas redes sociais, para que os usuários dos trens não se arrisquem no trajeto.

"Vai procurar pokémons em seu trajeto diário? Fique atento para não se arriscar nem atrapalhar os outros usuários", diz a mensagem que, quatro horas após a publicação, já tinha mais de 1,4 mil compartilhamentos no Facebook.

A imagem da publicação mostra um homem avançando a faixa amarela de segurança para capturar os Pokémons.

No Twitter, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) também fez o alerta para que motoristas não se distraiam com o jogo, "Até o jogo avisa <3 pra você não capturar enquanto dirige, ok Brasil?", diz a mensagem.

O jogo Pokémon Go foi lançado no Brasil na noite de quarta-feira, 3.

adblock ativo