Mercado estima inflação em 5,97% e crescimento do PIB em 5,05% em 2021

O mercado financeiro aumentou, pela 12º vez consecutiva, a estimativa para a inflação deste ano. Na semana passada, a expectativa era que o índice chegasse a 5,9% até o fim de 2021. Agora, a estimativa é de 5,97%.

As estimativas foram divulgadas no Boletim Focus, do BC (Banco Central) nesta segunda-feira, 28.

A meta para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é de 3,75% neste ano, com o mesmo intervalo de tolerância, de 1,5 ponto percentual para mais e para menos (de 2,25% para 5,25%). O Boletim Focus indica que a inflação ficará acima do teto da meta.

Para frear a alta da inflação, como foi registrada em maio, principalmente com o aumento do preço de remédios e da energia elétrica, o BC está aumentando a taxa básica de juros, a Selic. Em junho, o Copom (Comitê de Política Monetária) subiu a taxa de 3,5% para 4,25%.

Na última 5ª feira (24.jun), o BC indicou que a Selic ficará acima das expectativas do Boletim Focus. Atualmente, o mercado prevê a taxa de 6,5%, mesmo valor da projeção anterior.

A estimativa do Focus para o PIB (Produto Interno Bruto) também cresceu no novo boletim, de 5% para 5,05%. É o 10º aumento consecutivo na expectativa de crescimento da economia brasileira. A estimativa para o PIB de 2022 também cresceu. De 2,10% para 2,11%.

No 1º trimestre de 2021, a economia brasileira cresceu 1,2%, quando comparado ao anterior, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado foi melhor do que o esperado pelo mercado.

A taxa de câmbio permaneceu estável. A cotação do dólar permaneceu em R$ 5,10.

