Mercadante deixa hospital em Brasília

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, recebeu alta no final da tarde de sábado, 20, em Brasília, segundo boletim médico do diretor do hospital das Forças Armadas, Túlio Fonseca Chebli, publicado há pouco. O estado de saúde do ministro, conforme comunicado, é "excelente", mas foi recomendado descanso domiciliar.

"O estado de saúde do ministro é excelente, sendo, porém, recomendado pelos médicos do Hospital das Forças Armadas que assistem ao paciente repouso domiciliar durante a próxima semana", destacou Chebli, no boletim.

Mercadante foi internado na tarde da última quinta-feira (18) após sentir mal-estar e dores no corpo. Exames realizados na sexta-feira, 19, apontaram diagnóstico de processo inflamatório discreto nos apêndices, segundo o boletim médico, "compatível com apendagite epiplóica". O tratamento recomendado foi de dieta alimentar, antibióticos e repouso.

adblock ativo