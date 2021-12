Mensagens de celular mostram medo de dançarina de ser morta

Imagens de uma conversa entre a dançarina Ana Carolina Vieira, de 30 anos - encontrada morta na manhã desta quarta-feira, 4, em seu apartamento -, e uma prima mostram o medo que ela sentia em relação ao ex-namorado, Anderson Rodrigues Leitão, de 27 anos, que confessou o crime e está preso.

Nas mensagens, Ana Carolina diz para a prima que Anderson estava em seu prédio, implorando para subir ao apartamento. A conversa ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp na última sexta-feira, 30.

Dançarina conversou com prima e demonstrava medo do ex-namorado (Foto: Reprodução)

A dançarina havia deixado a foto do ex na portaria, para que os funcionários não deixassem ele entrar no prédio. Entretanto, ela resolveu dar uma chance e permitiu a entrada dele.

O corpo de Carolina foi encontrado somente nesta quarta, após vizinhos sentirem um cheiro forte vindo do andar em que ela morava. Ao chegar ao local, os PMs encontraram a dançarina em cima da cama e com sinais de violência - há indícios de que ela já estivesse morta havia pelo menos dois dias.

O ex-namorado foi detido no início da tarde para averiguação no 95° DP (Cohab Heliópolis) e confessou ter estrangulado Ana Carolina, por ciúmes, na segunda-feira, 2.

"Montei em cima dela e a estrangulei com as minhas próprias mãos. Quando me dei conta, ela já estava desfalecida, apagada, e não tinha mais o que fazer", afirmou ele.

Leitão vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. Ele disse à Polícia Civil que permaneceu ao lado da ex-namorada nos dois dias seguintes e que chegou a comprar veneno de rato para tentar se matar, mas a substância não surtiu efeito. Na delegacia, o ex-namorado chorou e pediu perdão para a sua família e para a de Ana Carolina.

De Fortaleza, Ana Carolina já havia feito parte do corpo de dançarinas da banda cearense Aviões do Forró, uma das mais populares no Nordeste. Segundo o grupo, ela teve uma passagem breve pela banda há 12 anos, quando viajou durante um mês em teste. Depois desse período, não permaneceu como efetiva.

O grupo se manifestou sobre o homicídio. "Há 12 anos, a dançarina Ana Carolina Vieira teve uma passagem breve no ballet do Aviões. Nossos empresários nos informaram que 'Carol' viajou apenas um mês em teste mas infelizmente não ficou efetiva na banda. Embora o vinculo dela com os nossos vocalistas tenha sido quase zero, eles (Xand e Solange), ficaram horrorizados com a informação por se tratar de violência vitimando uma jovem com uma vida promissora", diz a nota enviada ao Ego.

Ela também havia participado, em junho, de um concurso da Rede Globo para se tornar bailarina do programa Domingão do Faustão.

