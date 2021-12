A Nestlé denunciou a Danone ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por conta de um vídeo em que um menino aparece dizendo que gosta mais do iogurte Danone do que dos pais. O vídeo foi divulgado pelo pai da criança, Rodrigo Barbosa, e replicado no canal da empresa Danone no Youtube.

A Nestlé alega que mesmo não tendo produzido o vídeo, a concorrente utiliza a filmagem como propaganda. A denúncia também classifica que a ingenuidade e a incapacidade de discernimento do menino, que aparenta ter cerca de dois anos, não é respeitada. Com esses argumentos, a Nestlé diz que a publicidade é enganosa.

O Conar está analisando a queixa. Caso decida que a reclamação é procedente e grave, pode solicitar a não veiculação do vídeo pela empresa. A filmagem original tem mais de 89 mil visualizações, já a divulgada pela Danona foi assistido por mais de 1,1 milhão de internautas.



Confira o vídeo

Da Redação Menino "troca" pais por iogurte e causa briga entre empresas

adblock ativo