Menino morre após descarga elétrica no Rio Grande do Sul

Um menino de 12 anos morreu após ser atingido por um raio enquanto jogava bola na noite desta quarta-feira, 2, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eduardo Cardoso brincava com amigos em um campo no Bairro Santa Terezinha, Zona Norte da cidade, quando foi atingido pela descarga elétrica.

De acordo com o portal Radio Progresso, no momento do ocorrido estava chovendo. O campo onde aconteceu fica no fundo do colégio Joaquin Duval onde há uma caixa d'agua.

Eduardo chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. O corpo do menino foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Pelotas e será liberado nesta quinta-feira, 3.

