Menino morre ao tocar em árvore de Natal em praça

Um menino de 3 anos morreu eletrocutado ao tocar na decoração natalina da cidade de Tupandi, no Rio Grande do Sul. Douglas Alencar Chaussard estava acompanhado da família quando tocou no pinheiro e recebeu a descarga elétrica.

A mãe de Douglas disse que ele estava, inicialmente, brincando na caixa de areia da praça, mas se aproximou da árvore de Natal. Douglas chegou a ser socorrido e recebeu massagem cardíaca, mas não resistiu.

A decoração natalina tem uma estrutura metálica e a parte elétrica estava conectada ao poste de energia. A mãe da criança disse que viu um fio desencapado junto ao gramado da praça após o acidente.

A prefeitura da cidade não soube informar se a instalação elétrica da decoração de Natal foi feita por uma empresa terceirizada ou por servidor municipal.

