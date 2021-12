Menino de um ano morde cabeça de cobra e evita picada

A mãe de Lorenzo, de um ano, tomou um susto ao ver o filho com uma cobra na boca. A criança brincava com uma jararaca na cidade de Mostardas, no Rio Grande do Sul.

Sem conseguir retirar o réptil da boca do filho, Jaíne Ferreira Figueira chamou pelo marido. Quando ele puxou a cobra, o animal ainda se mexia e tinha sangue na boca de Lorenzo.

A família pensou que ele tinha sido picado, mas, na verdade, Lorenzo é que tinha mordido a cobra na região da cabeça, impedindo que ela o picasse.

O garoto foi levado ao hospital, onde foi constatado que ele não foi intoxicado.

