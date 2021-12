Menino de 6 anos deixa hospital pela primeira vez

O menino Roger Inácio Dutra da Silva, de 6 anos, deixou o hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela primeira vez na última sexta-feira, 25. A criança, que tem síndrome de Down, nasceu com a doença de Hirschspring, que afetava os nervos do intestino. O problema fez ele perder quase todo o órgão, restando apenas 10% do intestino, o que o manteve na unidade de saúde desde o nascimento.

Roger se alimentava apenas pela veia, mas apresentou melhora e passou comer pela boca. O progresso surpreendeu os médicos, que resolveram dar alta para a criança.

Agora, o garoto vai ter contato com o mundo, ver a diferença entre o dia e a noite, conhecer os animais, carros e natureza. Quando saiu do hospital, o menino demonstrou interesse e pediu para pisar na grama. Também observou tudo no trajeto até sua casa.

A família precisa de ajuda financeira. Funcionários do hospital fizeram uma campanha e conseguiram arrecadar dinheiro para eles alugarem uma nova casa adequada ao tratamento de Roger.

Outro caso

Na Bahia, houve um caso semelhante. A menina Letícia Oliveira Barreto, de 7 anos, passou cinco anos e dois meses vivendo na UTI dos hospitais Clériston Andrade e Estadual da Criança, ambos em Feira de Santana. Depois de passar quase que a vida toda em uma unidade de saúde, Letícia voltou para casa no último dia 8 de maio. Ela teve insuficiência respiratória crônica causada por uma infecção no sistema nervoso central.

