Menino de 5 anos é deixado sozinho e morre ao cair de prédio

Um menino de 5 anos morreu depois de cair do 26º andar de um prédio em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 16. De acordo com a polícia, Gustavo caiu da janela do banheiro do apartamento onde morava com a mãe.

A mulher disse que deixou a criança sozinha e foi buscar o namorado. O menino estava dormindo. Ao voltar para casa, ela encontrou as luzes acesas e duas cadeiras dentro do box do banheiro. Ao olhar pela janela, viu o corpo do filho no chão.

Moradores ouviram um barulho após a queda de Gustavo e chamaram os funcionários do prédio. O caso aconteceu pouco antes da meia-noite.

A polícia trabalha inicialmente com a hipótese de acidente. Mas ainda vai analisar as imagens das câmeras de segurança do condomínio.

