Menino de 10 anos morre em confronto com a PM após furto

Um menino de 10 anos morreu após ser baleado durante um confronto com a polícia na noite desta quinta-feira, 2, em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o garoto teria roubado um carro junto com outro menino de 11 anos.

Os PMs perceberam a ação e passaram a seguir o automóvel, mas o garoto perdeu o controle do carro e bateu em um ônibus. Segundo os policiais, os meninos atiraram quando os policiais se aproximaram para abordá-los.

No tiroteio, o menino mais novo foi baleado e não resistiu. O outro foi apreendido com uma arma. Ele teria dito que pretendia assaltar um edifício, mas desistiu ao ver o carro com o vidro aberto.

O garoto foi liberado na companhia da mãe, já que a idade mínima para internação na Fundação Casa é de 12 anos.

A mãe, que tem passagem pela polícia, disse que não consegue controlar o filho. Ao deixar a delegacia, ela saiu na frente e o filho correndo atrás dela. O pai do menino está preso.

