Menino agradece a juiz que libertou mãe doente em SC

Uma mensagem de agradecimento escrita por um menino de 11 anos em uma rede social ganhou repercussão. Ela era direcionada ao juiz João Marcos Buch, de Joinville, Santa Catarina, que havia autorizado que a mãe do garoto, presa por furto, passasse seus últimos dias em casa.

Ela era soropositiva, tinha toxoplasmose e metade do corpo paralisada. "(...) Eu tava segurando a mão da minha avó quando ela foi na sua sala pedir para aquelas moças que alguém fizesse alguma coisa pra minha mãe morrer com dignidade e o senhor fez."

A mãe do garoto já havia sido presa cinco vezes por furto e estava internada em um hospital, algemada na cama, com o corpo paralisado por causa de uma lesão cerebral.

Ele inspecionou o hospital e mandou tirar as algemas da mulher, concedendo-lhe prisão domiciliar. Ela morreu em casa, mas, segundo seu filho, conseguiu passar o Natal e Ano Novo com a família. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Confira a mensagem do garoto para o juiz:

