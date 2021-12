Meninas de 9 a 11 anos poderão tomar vacina contra HPV

O Ministério da Saúde amplia faixa etária da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV). A vacina irá proteger meninas de 9 a 13 anos contra quatro variáveis do vírus. Em 2014, a vacina será para a faixa etária de 11 a 13 anos e, em 2015, serão inclusas as garotas de 9 a 11. O acesso a vacina será gratuito.

A vacina é aplicada em três etapas: a primeira dose; seis meses depois, a segunda, e apenas cinco anos após a primeira dose a terceira é aplicada. Com a adoção do esquema estendido, como é chamado, quatro faixas etárias serão beneficiadas, possibilitando imunizar a população-alvo (9 a 13 anos).

A inclusão da vacina no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) foi anunciada em julho deste ano. Na época, a previsão era de administrar a vacina em pré-adolescentes de 10 e 11 anos, com dose inicial, a segunda um mês depois e terceira seis meses após a inicial.

Entretanto, o Ministério da Saúde decidiu adotar o esquema estendido baseado em estudos recentes que comprovam a eficácia desta medida. Além disso, a estratégia segue recomendação da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) e foi discutida com especialistas brasileiros que integram o Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Ministério ressalta que o esquema já é utilizado por países como Canadá, México, Colômbia, Chile e Suíça.

A meta é vacinar 80% do público-alvo, que atualmente soma 5,2 milhões de pessoas. O vírus HPV é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero, que apresenta a segunda maior taxa de mortalidade entre os cânceres que atingem as mulheres, atrás apenas do de mama, informa o Ministério da Saúde.



A vacina, que estará disponível a partir de março de 2014 (1ª dose), é quadrivalente, previne quatro tipos de HPV (6, 11, 16 e 18). Dois deles, o 16 e 18, respondem por 70% dos casos de câncer. O imunobiológico para prevenção da doença é seguro e tem eficácia comprovada para proteger mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual e, por isso, não tiveram nenhum contato com o vírus.

É necessária a autorização dos pais ou responsáveis para aplicação nas pré-adolescentes. E a campanha de imunização ocorrerá tanto nas unidades de saúde como em escolas públicas e privadas.

