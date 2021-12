Menina de 5 anos morre por bala perdida em 'virada' no Rio de Janeiro

Uma criança de 5 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira, 1°, após ter sido atingida por um tiro no pescoço, durante a queima de fogos na virada do ano, na comunidade do Turano, no Rio de Janeiro.

A vítima, Alice Pamplona da Silva, chegou a dar entrada no Hospital Casa de Portugal, porém acabou não resistindo. As informações são do G1 RJ. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ), nenhuma operação foi registrada pelo órgão no momento do ocorrido.

Conforme a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para investigar o caso, que foi registrado na 6° Delegacia Policial (DP) da Cidade Nova. Além dos pais da menina, que já foram ouvidos, outras testemunhas irão depor.

