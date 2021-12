Memes sobre o Enem 2015 movimentam as redes sociais

Atrasos, lamentações e situações inusitadas relacionados ao primeiro dia do Enem 2015 viraram motivo de graça nas redes sociais neste sábado, 24. Os internautas transformaram tudo em memes.

As brincadeiras vão de vídeos com as entradas desesperadas nos locais de prova a fotos dos lanches mais estranhos levados pelos candidatos. Confira algumas das publicações!

Eu na estreia de Animais Fantásticos . #Enem pic.twitter.com/7fswzvAk3a — Harry Potter ϟ (@HogwartsCitou) 24 outubro 2015

Hoje é só o básico pra fazer o #Enem ♥ pic.twitter.com/36ENdT3gtl — ↳Tony ↺ [TWD] (@tintinemilu) 24 outubro 2015

Corra, gente! O portão vai fechar! #ENEM — giuliana morrone (@giulianamorrone) 24 outubro 2015

olha o gol olha o gol GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL #Enem pic.twitter.com/hUMk8P1uaR — sardinha Express (@sardinhaexpress) 24 outubro 2015

Fazendo aqui um ritual pra saber quantas perguntas vou chutar e quantas vou fechar o olho pra responder no #Enem2015 pic.twitter.com/tnOQA9xx1M — PADRE MARCELO ROSSI (@mateiovelha) 24 outubro 2015

vendo a paquera pegando uma tiriça #ShowDosAtrasados2015 pic.twitter.com/LAi7fiyNcb — é a gretchen cantora (@stopgley) 24 outubro 2015

seu guarda eu não sou vagabundo eu não sou delinquente #ShowDosAtrasados2015 pic.twitter.com/ba4H1BXT8z — é a gretchen cantora (@stopgley) 24 outubro 2015

Enem 2015 -Memes e suas tecnologias -Nudes e suas tecnologias -Crush e suas tecnologias -Signos e suas tecnologias -Redação: Bateu a bad — Juninho Bill (@JuninhoClemente) 24 outubro 2015

#ShowDosAtrasados2015 Eu ia dizer que estava apaixonado / Recebi o convite do seu casamento pic.twitter.com/zXAo9GEQMM — lindu (@mulequidoidu) 24 outubro 2015

Eu amo a Internet 😂😂😂😂 #ShowDosAtrasados2015 pic.twitter.com/ksyTnuuzdT — Harry Potter ϟ (@HogwartsCitou) 24 outubro 2015

Por que a senhora se atrasou pro Enem? Senhora?? #ShowDosAtrasados2015 pic.twitter.com/P1zZNYNfxE — Juliano Bizarro (@bizarro_) 24 outubro 2015

adblock ativo