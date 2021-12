A Mega-Sena pode pagar R$ 5 milhões neste sábado, 15, para quem acertar as seis dezenas da faixa principal da loteria. O sorteio do concurso 1.179 será realizado no Caminhão da Sorte em Maringá (PR), às 20h. As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas do País, até as 19h deste sábado.



O prêmio, que está acumulado, se aplicado na poupança, pode render cerca de R$ 25 mil por mês.

