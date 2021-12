Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 200 milhões nesta quinta

A Mega-Sena pode pagar, nesta quinta-feira, 27, o terceiro maior prêmio da história em concursos regulares, no valor de R$ 200 milhões. O sorteio das seis dezenas do concurso 2.237 está marcado para às 20h, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a bolada pode garantir um rendimento de quase R$ 518 mil por mês, caso o apostador escolha investir na poupança. Se preferir aplicar o dinheiro em bens, o ganhador poderá comprar 40 coberturas de luxo, de 500 m², no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O prêmio acumulado é o terceiro maior da história (excluída a Mega da Virada, cujos sorteios são no dia 31 de dezembro). As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet. O valor da aposta simples é de R$ 4,50.

