Mega-Sena pode dar prêmio de R$ 28 milhões neste sábado

A Mega-Sena acumulada pode pagar o prêmio de R$ 28 milhões neste sábado, 1º, para quem acertar as seis dezenas do concurso 1421, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF).

O ganhador da quantia sorteada pode ter um rendimento de aproximadamente R$ 146 mil mensais, se depositar o dinheiro na poupança, ou comprar 140 imóveis no valor de R$ 200 mil cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, em qualquer uma das 10,4 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil. O sorteio será realizado às 20 horas.

adblock ativo