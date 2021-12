Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 21,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.199 da Mega Sena, sorteadas na noite deste sábado, 19, no Espaço Loterias em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 15, 23, 30, 35, 38 e 44.

Ficam acumulados para o próximo concurso, na próxima quarta-feira, 23, R$ 21.500.000,00.

A quina teve 29 acertadores que receberão o prêmio individual de R$ de 58.063,07.

Os 3.056 acertadores da quadra receberão R$ 787, 13.

