Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 40 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2406 da Mega Sena sorteado ontem (4) e o prêmio para a próximo concurso pode chega a R$ 40 milhões. Os números sorteados foram: 08 - 12 - 29 - 43 - 54 - 60.

O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para quarta-feira (8), às 20h. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil até as 19h do dia do sorteio.

