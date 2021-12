Mega da Virada: veja os números mais e menos sorteados na Mega-Sena em 2020

Quem costuma jogar na loteria e utiliza o macete em analisar a recorrência das dezenas sorteadas anteriormente, o CNN Brasil Business apurou quais os números mais e menos sorteados em 2020. É importante destacar que não há garantia de que eles se repetirão no próximo sorteio, nem que a combinação das seis dezenas mais recorrentes sairá na sena. Mas, para quem não sabe em quais números apostar, essa pode ser uma saída.

"9" foi o número mais repetido

Ao longo deste ano, contando com a última edição da Mega da Virada, 110 sorteios da Mega-Sena foram realizados. Nestas edições, as dezenas mais vistas foram 9, 27 e 57 --todas apareceram 17 vezes.

- 9: 17 vezes

- 27: 17 vezes

- 57: 17 vezes

- 30: 16 vezes

- 37: 16 vezes

- 58: 16 vezes

- 33: 15 vezes

- 41: 15 vezes

- 14: 15 vezes

- 35: 15 vezes

"51" apareceu 2 vezes nos sorteios

Todas as dezenas foram sorteadas mais de uma vez em 2020. A bola 51, porém, foi a menos vista, com duas aparições durantes os sorteios, seguida do número 22, que apareceu cinco vezes.

- 51: 2 vezes

- 22: 5 vezes

- 8: 6 vezes

- 19: 6 vezes

- 24: 6 vezes

- 15: 7 vezes

- 21: 7 vezes

- 25: 7 vezes

- 32: 7 vezes

- 44: 7 vezes

"Surpresinha" pode ajudar

Para os jogadores que não querem pensar nos números da sorte, o sistema da Caixa disponibiliza a função “surpresinha”. Ao optar por esse modo, um gerador de números seleciona uma combinação aleatória para o jogador, de acordo com os números de dezenas que ele optar.

Na Mega da Virada 2019, inclusive, o sorteio eletrônico de uma lotérica, em Juscimeira (MT), acertou a combinação da sena. A aposta foi feita por um bolão, com 26 participantes, e cada um recebeu parte do prêmio de R$ 76 milhões.

adblock ativo