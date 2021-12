Mega da Virada: Site da Caixa apresenta instabilidade e impede apostas online

Apostadores terão que recorrer às casas lotéricas físicas para jogar na Mega da Virada na reta final para o sorteio milionário. Isto porque, desde o início da manhã desta quinta-feira, 30, o site Loterias Caixa, integrado ao sistema online da Caixa Econômica Federal, apresenta instabilidades e está impossibilitando a realização de apostas online aos usuários.

De acordo com a CNN, o assunto tomou conta das redes sociais e, muitos usuários reclamam de não terem conseguido efetuar o login no sistema ou finalizar a compra do bilhete.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o sistema não apresentou instabilidades nesta manhã. Entretanto, devido às reclamações dos usuários, afirmaram que vão averiguar o sistema para verificar a possibilidade de qualquer oscilação.

O sorteio será realizado nesta quinta-feira, 31, às 20h. O prêmio estimado para o concurso, de acordo com a Caixa, é de R$ 300 milhões e não acumula para as edições seguintes.

As apostas para a Mega da Virada estão abertas desde novembro com custo a partir de R$ 4,50, que é o valor do jogo básico. Os interessados têm até as 17h do dia 31 de dezembro.

