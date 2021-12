Médico se desespera ao receber voz de prisão no DF; veja

Um vídeo gravado dentro do Hospital de Base do Distrito Federal, que circula pela internet, mostra a reação de um médico ao receber voz de prisão de um bombeiro após se negar a atender um paciente. Os militares chegaram à unidade após transportar a vítima de helicóptero, em estado grave, com quadro de trauma.

Na gravação, é possível ouvir o profissional falando "Eu estou trabalhando. Eu estou estressado aqui. Tá faltando tudo, tá faltando tudo (sic)", exclamou.





Da Redação

O caso aconteceu na tarde do sábado, 19, após o Corpo de Bombeiros do DF levarem ao hospital um homem que havia caído de um viaduto. Os bombeiros foram avisados da falta de médicos na unidade, mas o local é o único na região que atende traumas.

Após ter recebido voz de prisão de um dos bombeiros por desacato, o médico aceitou atender o paciente, que não resistiu e três horas depois morreu.

A Secretaria de Saúde do DF informou que no dia do ocorrido a semi-uti do Hospital de Base operou acima da capacidade. A secretaria disse ainda que o médico se exaltou diante da impossibilidade de receber novos pacientes.

