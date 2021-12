Médico que fez autocirurgia e postou vídeo será investigado

O cirurgião plástico Luiz Américo de Freitas Sobrinho, de Jundiaí, interior de São Paulo, será investigado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) daquele estado após ter feito uma autocirurgia em seu abdômen e publicado o procedimento em vídeo no YouTube. As cenas publicadas em setembro de 2012 já tiveram mais de 260 mil visualizações.

O médico diz que fez o vídeo com a intenção de aprimorar sua técnica e saber o que seus pacientes sentem. Sobre o fato de ser investigado, Luiz Américo afirma que a divulgação do vídeo foi feita pela sua filha, mas que está "pronto para qualquer punição porque a minha autocirurgia foi ato que resultou exclusivamente da minha vontade". As informações são do G1.

De acordo com o CRM, uma autocirurgia só é aceita em casos de vida ou morte. O parecer do Conselho de número 103.167, de novembro de 2007, julga inapropriado qualquer tipo de ato médico em si.

Durante a cirurgia, Luiz recebeu a ajuda de outras pessoas, mas é ele quem realiza as principais etapas da operação como aplicação da anestesia e sutura.

ATENÇÃO: CENAS FORTES!

<VIDEO ID=1323137/>

adblock ativo