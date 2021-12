Médico exonerado por Fux sugeriu reservar 4 mil doses de vacinas, mas STF aumentou para 7 mil

O médico Marco Polo Dias Freitas, exonerado pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, sugeriu que a Corte pedisse a reserva de 4 mil doses de vacina, mas o STF aumentou o pedido para 7 mil.

Segundo documentos obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo, o médico preparou duas minutas com pedidos de vacina à Fiocruz e ao Butantan, cada uma com pedido de reserva de 4 mil vacinas. No entanto, a versão final dos documentos, enviada pelo diretor-geral do STF, Edmundo Veras dos Santos Filho, pede doses de vacinas para 7 mil pessoas.

“Conforme entendimento prévio, segue minuta de Ofício (1433837) a ser encaminhado ao Diretor do Instituto Butantan – Professor Dimas Tadeu Covas – solicitando a análise da possibilidade de reserva de 4.000 (quatro mil) doses de vacina contra o novo coronavírus”, escreveu Freitas ao diretor-geral do STF em 16 de novembro.

Exonerado do cargo de confiança, o médico disse que seguia ordem de “superiores hierárquicos”.

“Nesses 11 anos no STF, nunca realizei nenhum ato administrativo sem a ciência e a anuência dos meus superiores hierárquicos. Continuarei, como médico, de corpo e alma, na luta diária pela saúde e bem-estar das pessoas”, disse.

