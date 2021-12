Médico exonerado por Fux se defende: 'Nunca realizei ato sem a ciência dos meus superiores'

O médico Marco Polo Dias Freitas, exonerado pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, de cargo de confiança, disse ao jornal Folha de São Paulo que "nunca realizou ato administrativo sem a ciência" de seus superiores.

O servidor exercia a função de secretário de Serviços Integrados de Saúde da Corte havia seis anos, um cargo de confiança, e perdeu a chefia após o pedido de reserva de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19 à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) para funcionários do tribunal.

Após repercussão negativa, o ministro Fux disse, nesta segunda-feira, 28, que o pedido foi feito sem o seu conhecimento, que estava “em choque”, e atribuiu ao médico a iniciativa.

“Nesses 11 anos no STF, nunca realizei nenhum ato administrativo sem a ciência e a anuência dos meus superiores hierárquicos. Continuarei, como médico, de corpo e alma, na luta diária pela saúde e bem-estar das pessoas”, disse o médico exonerado.

“Em relação às notícias veiculadas na imprensa que envolvem meu nome, informo: tenho 33 anos de serviços públicos prestados à comunidade. Sou médico concursado do STF desde setembro de 2009. Fui Secretário da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STF nas gestões do Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowiski, da Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia e do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Tofolli, com reconhecimento pelos serviços prestados”, acrescentou.

Em um primeiro momento, Fux defendeu o pedido, alegando preocupação em não parar as instituições fundamentais do Estado, como Executivo, Legislativo e o Judiciário. Depois, questionado, o ministro afirmou que não defendeu o pedido, mas que tentou apenas “amenizar”a situação. “Foi muito ruim o que fizeram. A administração do tribunal estava tão bem avaliada. A repercussão foi muito negativa”, afirmou.

O pedido de imunizantes exclusivamente destinados ao Tribunal foi negado pela Fiocruz, que informou que a produção é destinada "integralmente" ao Ministério da Saúde.

