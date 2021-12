Médica demitida por desviar vacinas ganha honraria do Exército

A médica Mariângela Nasário Andrade, demitida em julho sob acusações de desviar vacinas em Roraima, foi condecorada pelo Exército na última segunda-feira, 30, por praticar "ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército brasileiro”.

Mariângela ganhou a honraria por ajudar no "assessoramento preciso nos assuntos referentes a saúde na Área de Proteção e Cuidados e no Núcleo de Saúde Acolhida”. O ato de conessão justifica que a médica atendeu refugiados e migrantes venezuelanos.

Em julho deste ano, Mariângela foi demitida do Tribunal de Justiça de Roraima, após ser acusada de desviar vacinas da Operação Acolhida. segundo a acusação, as doses desviadas serviram para imunizar integrantes do Tribunal de Justiça.

