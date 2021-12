Médica cubana pediu asilo aos EUA antes de procurar deputado

Brasília - Assim que chegou da viagem, ainda no sábado, a médica cubana Ramona Rodríguez procurou a embaixada dos Estados Unidos para pedir asilo naquele país. Segundo ela relatou a deputados do DEM, no entanto, quando ligou para a colega, em Pacajá (PA), foi informada que policiais tinha procurado por ela, e se assustou.

A amiga informou que tinham rastreado o telefonema dela e ela falou a deputados e assessores do DEM que ficou com medo de rastrearem e descobrirem que estava na casa de amigos em Brasília e acabar sendo deportada Por isso, decidiu procurar o DEM, para evitar ser deportada antes do pedido de asilo ou refúgio ser dado.

Perguntada se tinha pedido asilo aos Estados Unidos, Ramona confirmou, nesta quarta-feira, um pouco receosa, um dia depois de o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) levá-la ao plenário da Câmara e expor o caso. O maior temor da cubana é que a divulgação dessa informação crie problemas na análise do pedido pela Embaixada.

A assessoria de imprensa da embaixada informou que a Embaixada dos EUA não comenta o assunto e não confirma se ela pediu asilo por se tratar de uma questão de privacidade da pessoa.

Desde 2006, o governo americano tem um programa para facilitar que médicos cubanos que estão em outros países entrem nos Estados Unidos, chamado Cuban Medical Professional Parole (CMPP) Program. A resposta a pedidos feitos ao programa podem levar de quatro a seis semanas, período bem menor do que pode enfrentar Ramona ao pedir refúgio no Brasil.

Os critérios para poder se inscrever nesse programa são ser cidadão cubano, ser médico e estar trabalhando em outro país sob direção do governo cubano, além de não ter nada que o desabone a entrar nos Estados Unidos. Cônjuges e filhos solteiros dos médicos também podem ser incluídos no programa.

Parlamentares do DEM que estiveram reunidos nesta quarta-feira com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmaram que Ramona Rodríguez quer pedir refúgio ao Brasil. Nesse caso, é preciso comprovar que há perseguição, e o pedido é analisado pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), ligado ao Ministério da Justiça.

"Enganada"

Em entrevista dada pela manhã, no Salão Verde da Câmara, Ramona Rodríguez afirmou que pediu ajuda ao DEM para obter asilo político e trabalhar no Brasil como médica. Ramona voltou a dizer que foi "enganada" pelo governo cubano, que percebeu isso pela diferença salarial entre o que ela recebe e outros médicos estrangeiros e reclamou de estar sendo vigiada por agentes cubanos.

Ela disse ainda que é divorciada e tem uma filha médica morando em Cuba que recebe cerca de U$ 35 por mês para trabalhar. Ela disse ainda que a filha está muito preocupada com ela.

"Temo pela segurança da minha família. Falei por telefone com minha filha, que é médica, está preocupada, chorando muito. Pedi proteção do deputado (Caiado), do Congresso, porque fiquei com muito medo por minha vida. Estou certa de que se vou para Cuba, vou estar presa. Fui enganada pelo governo cubano. Fizeram contrato conosco, mas quando vim para o Brasil me dei conta, conversando com médicos colombianos, venezuelanos, que eles recebiam R$ 10 mil por mês. Percebi que não era o que tinham falado para nós", disse a médica.

Ela passou a noite na Liderança do DEM da Câmara em companhia de uma assessora do partido. Embora não tenha cama no local foram improvisados colchões, mas ela preferiu dormir em uma poltrona.

O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE), e Ronaldo Caiado afirmaram que o partido dará suporte técnico e jurídico a Ramona. A médica disse ter sido informada, por uma amiga, que a PF procurou por ele em Pacajá, no Pará, onde ela trabalhava, e entrevistou pessoas para saber de seu paradeiro.

"Uma amiga disse que a PF tinha ido a minha casa, rastreado minhas chamadas telefônicas, feito entrevistas com pessoas. Em outros países, médicos cubanos fogem e não acontece nada. Não sou delinquente, porque a polícia faz isso?", indagou Ramona.

A médica disse que trabalhou em programa semelhante na Bolívia por 26 meses, onde recebia US$ 200 dólares. Ela afirmou que disseram que dava para viver com U$ 400 no Brasil. De acordo com Ramona, aqui ela foi bem tratada por brasileiros, mas tinha que informar onde ia, não podia ir a outra cidade, percebeu estar sendo vigiada e deu a entender que era por colegas médicos cubanos, o que não acontecia na Bolívia.

Ela disse que em Cuba não tem acesso a informações da internet, mas que aqui obteve e ficou sabendo que Caiado era um defensor e crítico da forma como cubanos eram tratados. Indagada se outros cubanos reclamavam das condições ou insatisfação com o pagamento a menos, Ramona respondeu:

"As pessoas podem pensar, mas não falar! O que acontece é que, se você fala coisas, é deportada. Eu me sentia vigiada por médicos cubanos. Para fazer isso (fugir), tive que ter coragem."

Ajuda de amigos

Ramona disse que morava em uma casa em Pacajá com duas outras médicas e atendia em um posto de saúde. Conseguiu fugir com ajuda de amigos. Ela contou ainda que avisou para as médicas que moravam com ela que, no sábado, ela "iria para a roça". Deu a entender que achava que uma das médicas podia estar vigiando seus passos. E relatou que saiu cedo de casa, por volta de 6h30, quando as duas outras médicas ainda dormiam.

Ela foi de carro foi até Marabá, onde pegou um avião para Brasília, onde ficou hospedada em casa de amigos que prefere não revelar os nomes. Segundo Ramona, ela não teve problemas em embarcar para Brasília. Ela tem o passaporte e visto temporário para estrangeiros. Todo o trajeto demorou cerca de 12h a 14h.

Asilo politico

A médica disse ainda estar confiante de que conseguirá asilo politico. Caiado disse que, além de pedir audiência ao ministro da Justiça, também fizeram contato com a OAB, CNBB e Ministério Público do Trabalho para que possam conversar com ela e se informar das condições de trabalho dos médicos cubanos.

"Não somos contra o programa, mas é inadmissível que eles sejam tratado como são. É utilizar mão de obra análoga a trabalho escravo. Omitem dela o valor recebido e o Brasil aceita contrato manipulado. É um tratamento discriminatório. Ela permanecerá aqui na liderança até que o asilo seja concedido. Espero que seja rápido, como foi para Battisti", alfinetou Caiado.

O líder do DEM disse que pedirá ao governo brasileiro para entrar em contato com o governo cubano e pedir que seja garantida a integridade da filha da médica, no país.

"Fazemos um apelo humanitário. É uma cidadão cubano à mercê do regime ditatorial", disse Mendonça Filho.

