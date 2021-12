Mecânico é processado por ficar de cueca em banco

O Ministério Público Estadual aceitou a denúncia feita por uma gerente da Caixa Econômica Federal de uma agência de Mogi das Cruzes, em São Paulo, por "perturbação do trabalho ou sossego alheio" contra um homem que ficou de cueca após travamento da porta giratória.

O mecânico Silvio Marques foi abrir uma conta no banco, no dia 26 de outubro de 2012, porém não conseguiu entrar na agência por conta do travamento da porta giratória com detector de metais. O homem, então, começou a tirar os pertences como boné, pochete, mas ainda assim não conseguiu entrar na agência.

Para provar que não portava nada de metal, o homem ficou apenas de cueca. A Polícia Militar foi acionada e Silvio foi levado para 1º Distrito Policia. Lá, foi registrado um boletim de ocorrência de termo circunstanciado, onde o mecânico aparece averiguado como "importunação ofensiva ao pudor", uma contravenção penal.

Em 2013, o mecânico e a gerente prestaram depoimento na Polícia Civil.

Nos termos de declaração anexada ao processo, a gerente afirma que o homem foi orientado pelo vigilante que retirasse os objetos de metais e colocasse numa caixa que fica ao lado da porta.

Ainda segundo a gerente, o homem também foi orientado pelo vigilante para que retirasse os objetos de dentro da pochete, mas o homem se recusava a atender aquela orientação.

O advogado de Silvio está bastante confiante que o cliente não será condenado, e ainda vão entrar com um processo civil indenizatório.

A Caixa Econômica Federal, em nota informou que equipamentos de segurança como o detector de metal, são utilizados em prol da segurança dos clientes, e nunca para criar obstáculos e constrangimento.

