MEC pré-seleciona cidades para curso de Medicina

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 3, a lista de 42 cidades pré-selecionadas para receber cursos de medicina, iniciativa que também faz parte do Programa Mais Médicos. Na portaria do MEC no Diário Oficial da União (DOU), publicada nesta segunda-feira, 2, há 16 municípios de São Paulo. As Regiões Norte e Nordeste do País ficaram com 12 representantes, menos de um terço dos escolhidos.

Mais de 200 localidades se inscreveram para receber graduações de medicina em instituições de ensino superior privado nos territórios. Para serem selecionadas na primeira etapa, as cidades deveriam ter mais de 70 mil habitantes, não serem capitais e não contarem com graduação de medicina. O prazo para que os municípios não selecionados entrem com recurso vai até segunda-feira, 9.

Na segunda fase, as localidades deverão cumprir requisitos de infraestrutura, como presença de hospital de ensino, número de leitos e programas de residência. Há ainda uma terceira etapa, em que o MEC analisará o plano de melhorias dos equipamentos públicos e programas de saúde da cidade. O resultado final da seleção será divulgado pela pasta no dia 20.

Mais Médicos

A seleção de municípios para a adoção de novos cursos de medicina faz parte do Mais Médicos, iniciado em julho, que tem o objetivo de levar mais profissionais de saúde às periferias das grandes cidades e ao interior do País. O governo federal prevê a criação de mais 11.447 vagas de graduação em medicina, além de 12 mil em residência médica.

As cidades pré-selecionadas são:

Nordeste

Bahia: Alagoinhas, Eunápolis, Guanambi, Itabuna, Jacobina e Juazeiro

Ceará: Crato

Maranhão: Bacabal

Pernambuco: Jaboatão dos Guararapes

Piauí: Picos

Norte

Pará: Ananindeua e Tucuruí

Sul

Paraná: Campo Mourão, Guarapuava e Umuarama

Rio Grande do Sul: Erechim, Ijuí, Novo Hamburgo e São Leopoldo

Sudeste

Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim

Minas Gerais: Muriaé, Passos, Poços de Caldas e Sete Lagoas

Rio de Janeiro: Três Rios

São Paulo: Araçatuba, Araras, Assis, Bauru, Cubatão, Guarujá, Indaiatuba, Jaú, Limeira, Mauá, Osasco, Pindamonhangaba, Piracicaba, Rio Claro, São Bernardo do Campo e São José dos Campos

Centro-Oeste

Goiás: Aparecida de Goiânia

adblock ativo