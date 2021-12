MEC divulga resultado do Fies

Já está disponível para consulta o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que foi divulgado na noite desta quarta-feira, 26, pelo Ministério da Educação (MEC). Os estudantes podem acessar a lista de aprovados no site.

O programa garante financiamento em cursos superiores de instituições privadas de ensino e os estudantes só começam a pagar depois que se formam. Agora, os selecionados têm até a próxima segunda-feira, 2, para complementar as informações da inscrição no FiesSeleção para contratação do financiamento.

Modalidades

O Fies está dividido em duas modalidades. A primeira com juro zero, sem fiador, para quem tem renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. A segunda, também a juro zero, mas com a necessidade de fiador, para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

