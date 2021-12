MEC divulga resultado da primeira chamada do Sisutec

O Ministério da Educação divulgou na manhã desta terça-feira, 29, o resultado da primeira chamada da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 2014, que reúne vagas em cursos técnicos gratuitos. O prazo para que os selecionados façam a matrícula vai desta quarta-feira, 30, até sexta-feira, dia 1º de agosto. No site do Sisutec a consulta online dos selecionados pode ser feita aqui.

A segunda chamada do Sisutec será liberada na próxima terça-feira, 5, com matrículas entre os dias 6 e 8. Já a previsão de início das aulas é entre 18 de agosto e 15 de setembro. Para esta edição do Sisutec foram oferecidas 289.341 vagas em cursos técnicos e gratuitos em instituições públicas e particulares e nos serviços nacionais de aprendizagem (sistema S). As cadeiras estão distribuídas em 466 municípios de 26 Estados e no Distrito Federal.

As vagas serão preenchidas prioritariamente por pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em escolas da rede pública - ou em instituições particulares, na condição de bolsistas integrais. Além disso, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e não zerado a prova de redação.

adblock ativo