MEC credencia 202 novos polos para cursos de graduação de Ensino a Distância

A Kroton Educacional S.A. informa que o Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União o credenciamento de 202 novos polos para a oferta de cursos de graduação na modalidade de Ensino a Distância (EAD), dos quais 111 polos foram concedidos para a Unopar e 91 para a Uniderp, ambas marcas da companhia.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que os novos polos fazem parte de solicitações protocoladas no MEC em 2012 que perfaziam um total de 448 polos requeridos, dos quais 202 haviam passado por todos os trâmites de análise e aprovação do MEC, incluindo as visitas in-loco, obtendo assim, o credenciamento nessa oportunidade. "A Kroton continua trabalhando para obter o credenciamento dos outros 246 polos que ainda passarão pelo rito de análise e aprovação do MEC", informa.

Com a aprovação dos 202 novos polos, a Kroton passa a contar com um total de 910 polos de EAD distribuídos em todos os estados do País. Segundo a companhia, os novos polos serão um importante veículo de crescimento para o segmento de EAD e constituem uma peça fundamental para o aumento da penetração do Ensino Superior no Brasil, considerando que a Kroton expandirá sua operação de EAD para 104 novos municípios, 42 sem oferta de Ensino a Distância e 27 sem nenhuma oferta de Ensino Superior.

Em relação à distribuição geográfica, os 202 novos polos estão espalhados em 172 municípios, dos quais 13 ficam na região Norte, 38 no Nordeste, 22 no Centro-Oeste, 61 no Sudeste e 38 no Sul. "Dos 202 novos polos, 171 são constituídos por parceiras exatamente nos mesmos moldes praticados pela Kroton atualmente e 31 são polos instalados dentro das unidades de Ensino Presencial, o que permitirá um melhor uso da capacidade e o incremento da oferta dos cursos de EAD Premium (ensino híbrido ou blended learning) com mais atividades presenciais", destaca a empresa.

Segundo a Kroton, os novos polos já estão aptos para operar. "Com toda a estrutura montada e capacidade operacional, o início de captação de alunos será imediato, impactando positivamente o processo seletivo do 1º semestre de 2016", ressalta.

