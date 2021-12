MEC confirma aumento de 13,01% no piso dos professores

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite desta terça-feira, 6, o novo piso salarial dos professores. Com um aumento de 13,01% o valor será de R$ 1.917, 78.

O novo piso passou a valer a partir de ontem. As secretarias municipais e estaduais devem se adequar para pagar o reajuste já em fevereiro.

O salário inicial dos professores de escola pública, com formação de nível médio, leva em conta uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O valor do reajuste já havia sido estimado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com base em critérios que vem sendo adotados pelo MEC.

O piso salarial, em 2009, era de R$ 950. Um ano depois ele subiu para R$ 1.024,67 e em 2011 ficou em R$ 1.187, 14. Um ano depois o valor foi reajustado para R$ 1.451 e em 2013 passou para R$ 1.567.

No ano passado, o reajuste elevou o piso para R$ 1.697,39. Os valores estão listados no site oficial do MEC. Nos últimos seis anos o maior reajuste aconteceu em 2012 com um aumento de 22,22%.

Apresentação

O reajuste foi apresentado durante um rencontro entre o novo ministro da Educação, Cid Gomes, e representantes de instituições voltadas para a gestão escolar.

Participaram do encontro membros do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

A CNM chegou a enviar um ofício pedindo uma audiência com o ministro Cid Gomes. A entidade deseja a mudança nos critérios de reajuste do piso.

De acordo com a CNM os aumentos tem ficado acima da inflação e do crescimento das receitas municipais.

"O novo piso significará, no total, um aumento de cerca de R$ 7 bilhões nos gastos dos municípios", acrescentou o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

A Lei 11.738/2008 regulamenta o piso nacional dos professores. Já o reajuste anual tem como base a variação do valor mínimo gasto com cada aluno das escolas públicas.

Essa variação é definida anualmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb).

