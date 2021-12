MC Biel se envolve em acidente de carro e não socorre vítima

O cantor MC Biel se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, o funkeiro é acusado de ferir uma pessoa em um acidente de trânsito e não dar socorro. Elisa de Araújo registrou queixa na polícia na noite desta terça, 7, em Lorena, no interior de São Paulo.

De acordo com ela, o carro do cantor teria fechado a motociclista de 22 anos, que acabou caindo ao tentar desviar do Land Rover do artista. Elisa disse que o veículo estava estacionado e arrancou bruscamente, derrubando a jovem. Ela acabou machucando as mãos e joelho.

Elisa contou que não chegou a ver o funkeiro, mas foi informada por funcionários de uma padaria, que fica na mesma rua, que ele estava dirigindo. MC Biel esteve no comércio antes do acidente, mas foi embora ao saber que o estabelecimento estava fechando.

O pai do cantor confirmou ao G1 que o carro envolvido no acidente realmente era do filho, mas negou que ele estava dirigindo. De acordo com ele, um assessor que manobrava o automóvel, e não teria visto a motociclista, se assustou.

O pai do funkeiro disse que amigos do filho, que estavam em outro carro, pararam para prestar socorro à vítima.

Assédio

Recentemente, MC Biel também foi acusado de assédio sexual durante uma entrevista. Uma repórter do Portal IG prestou queixa na polícia contra o artista, que nega o assédio e fala em brincadeira.

