Matrícula para 2ª chamada do Sisu encerra nesta quarta-feira

O último dia de matrícula para os selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é nesta quarta-feira, 2. A lista dos estudantes está disponível no site do Sisu. O prazo para participar da lista de espera vai até o dia 7.

Para evitar contratempos, o candidato selecionado deverá verificar, na instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e os procedimentos necessários. Caso não cumpra o prazo, perde a vaga.

Aqueles que não foram selecionados em nenhuma das chamadas poderão acessar o boletim pessoal no site do sistema e clicar no botão que confirma o interesse em participar da lista de espera. Também podem integrar a lista os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso, mesmo os que já fizeram a matrícula.

Os candidatos em lista de espera serão convocados pelas instituições a partir do dia 14. A lista é apenas para a primeira opção feita na hora da inscrição.

Nesta edição, foram ofertadas 51.412 vagas em 1.447 cursos de 67 instituições de educação superior federais e estaduais. Segundo o Ministério da Educação (MEC), 1.214.259 candidatos se inscreveram.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção é feita duas vezes por ano.

