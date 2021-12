Marinha não localiza vazamento em navio encalhado na costa do Maranhão

A Marinha não localizou vazamentos de óleo ou minério do navio Stellar Banner, encalhado na costa litorânea do Maranhão. Radares foram usados pelas embarcações C-Sailor e C-Atlas na identificação de possíveis vestígios das substâncias na água, mas nenhuma delas foi encontrada.

Nesta segunda-feira, 2, serviços foram feitos na embarcação para reparar danos na estrutura e isolar os tanques de combustível e reforçar as travas dos compartimentos de carga, onde está o minério.

Na última sexta-feira, 28, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), tinha observado o vazamento de mais de 330 litros de óleo no mar em uma área de 0,79 km². No dia seguinte, o instituto informou não ter encontrado mais as manchas de óleo verificadas anteriormente.

