Marinha inicia Operação Tropicalex/Copa-2014 nesta segunda

Com o objetivo de aprimorar a defesa de estruturas estratégicas vitais no litoral brasileiro, como as plataformas de petróleo e os portos, a Marinha inicia nesta segunda-feira, 19, a Operação Tropicalex/Copa-2014. Navios e aviões da Esquadra farão exercícios em áreas marítimas desde a bacia petrolífera de Campos, no litoral do Espírito Santo, até Natal, no Rio Grande do Norte. A operação termina no dia 29 de maio.



Nos dias 24 e 25, no Porto de Vitória, será aberta a visitação pública, a partir das 14h até o pôr do sol. No dia 26, os navios irão desatracar com destino à área da Bacia de Campos, onde haverá atividades de patrulha naval. Após os exercícios na Bacia de Campos, alguns navios navegarão para os portos de Salvador e Natal, para ação de patrulha e proteção, em cumprimento à Operação Copa do Mundo 2014.



As ações incluem simulações de transferência de carga leve, transferência de óleo no mar sob ameaça aérea, exercícios de tiro sobre alvo à deriva, alvo rebocado e drone. Serão usados quatro fragatas, um navio tanque, três helicóptero e cinco aviões.

