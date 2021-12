Marinha gastou mais de R$ 1,1 milhão apenas em medalhas durante governo Bolsonaro

Desde que Jair Bolsonaro tomou posse, no início de 2019, a Marinha gastou mais de um milhão de reais na confecção de medalhas para cerimônias de condecoração. De acordo com o levantamenton feito pela Fiquem Sabendo com dados fornecidos pelo Comando da Marinha via Lei de Acesso à Informação, foram R$ 1.121.618,04 desembolsados para a produção de 9 tipos de medalhas.

Apenas no primeiro ano do governo, R$ 616,4 mil foram gastos em medalhas. Em 2020, durante a pandemia do coronavírus, o governo gastou meio milhão de reais (R$ 505,2 mil) para condecorações da Marinha.

Foram condecorados 805 militares, 94 civis e 23 instituições com essa medalha. Pessoas como Flávio Bolsonaro, Abraham Weintraub, Augusto Aras, Onyx Lorenzoni, Sergio Moro, Paulo Guedes, Ricardo Salles, Osmar Terra foram homenageados

